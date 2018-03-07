;
Yol Durumu
  1. Olay aşka yalanlama
  2. Kalpli şov sürüyor

Kankilerin zevki ortak

Kocaoğlu’nun eski ve yeni sevgililerinin dostluğu “Medeniyette zirve” dedirtti.

Kankilerin zevki ortak
Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun eski ve yeni aşklarının arkadaş oldukları ortaya çıktı.


Kocaoğlu, 2016 yazında meslektaşı Hande Subaşı ile kısa süreli bir aşk yaşamıştı. Oyuncu, geçtiğimiz ay ise gönlünü şarkıcı Zeynep Bastık'a kaptırdı. Subaşı'nın instagram'ındaki Bastık'la çekilen fotoğrafları ikilinin yakın dost olduğunu gözler önüne serdi.
Etiketler: , ,
  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar