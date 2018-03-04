Yahşi cazibe!

Birbirinden güzel modeller önceki gün Azerbaycan'a çıkarma yaptı. Aralarında Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy gibi isimlerin olduğu mankenler, Dosso Dossi Fashion Show'un ilk yurt dışı etkinliğinde podyuma çıktı. Koreografisini Öner Evez'in hazırladığı defilede Türk tasarımcıların 2018 İlkbahar-Yaz ürünleri sergilendi. Azeri modaseverler, defileye hayran kaldı.
Deniz BAYAR
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