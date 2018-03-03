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Babasının oğlu

Babasının oğlu
Özellikle attığı gollerden sonra yaptığı kas şovuyla gündem olan Cristiano Ronaldo'ya rakip çıktı! 'in Portekizli yıldızının 7 yaşındaki oğlu Cristiano Jr., babasının izinden gitti. Tıpkı yıldız oyuncu gibi eşofmanının üzerini çıkarıp kaslarını gösteren minik Ronaldo "Babasının oğlu" dedirtti.

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