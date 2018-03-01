Harley Quinn ve Joker

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in yeni yaşına aşkı Furkan Andıç'tan sürpriz kutlama… Kendi gibi oyuncu Deniz'le Aralık 2017'de aşk yaşamaya başlayan Andıç, önceki gün 23 yaşına giren sevgilisi için İstanbul'daki bir mekanda parti düzenledi. Partinin detaylarıyla bizzat ilgilenen Andıç, güzel oyuncuyla yaşadığı aşkı, özel olarak hazırlattığıpastaya da yansıttı. Ünlü oyuncu, DC SinematikEvreni'nin dünyaca ünlü karakterleri 'Joker' ilesevgilisi 'Harley Quinn'in maketlerinin yer aldığı pastayla aşkının gönlünü bir kez daha çaldı.
SUÇ MAKİNELERİNDEN İLHAM ALDILAR Sevgilisiyle kendisini çılgın ve azılı suçlu ikiaşığa benzeten Dilan Çiçek Deniz, Andıç'ın bu sürprizi karşısında havalara uçtu. Güzel oyuncu, pastayı görünce aşkını öpücüklere boğdu. Andıç'a teşekkür eden Deniz, "Seningibi düşünceli bir adamhayatımda olduğu için çokşanslıyım" dedi. Ünlü çiftin hayranları ise kendilerini Joker ve Harley Quinn'le özdeşleştiren ikiliye "Sizin aşkınız daonlarınki gibi tutku doluolsun ama suç dolu olmasın" diye espriler yaptı.
Çizgi roman tarihinin en tutkulu çiftlerinden Joker ile Harley Quinn'in hikayesi şöyle: Gerçek adı Harleen Frances Quinzel olan Harley Quinn, suç makinesi Joker'e gönlünü kaptırır. Psikiyatrist Quinzel, aşkının karanlık işlerine bulaşınca doktorluğunu yakar. İkili, saplantılı bir aşka tutulur.
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