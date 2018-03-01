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ve Joker

ile , kendilerini çılgın aşıklar ‘Joker’ ve ‘’le özdeşleştirdi. Aşkının 23. yaşı için sürpriz parti veren Andıç, pastasında çizgi roman karakterlerini kullandı

Harley Quinn ve Joker
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in yeni yaşına aşkı Furkan Andıç'tan sürpriz kutlama… Kendi gibi oyuncu Deniz'le Aralık 2017'de aşk yaşamaya başlayan Andıç, önceki gün 23 yaşına giren sevgilisi için 'daki bir mekanda parti düzenledi. Partinin detaylarıyla bizzat ilgilenen Andıç, güzel oyuncuyla yaşadığı aşkı, özel olarak hazırlattığı pastaya da yansıttı. Ünlü oyuncu, DC Sinematik Evreni'nin dünyaca ünlü karakterleri 'Joker' ile sevgilisi 'Harley Quinn'in maketlerinin yer aldığı pastayla aşkının gönlünü bir kez daha çaldı.


SUÇ MAKİNELERİNDEN İLHAM ALDILAR
Sevgilisiyle kendisini çılgın ve azılı suçlu iki aşığa benzeten , Andıç'ın bu sürprizi karşısında havalara uçtu. Güzel oyuncu, pastayı görünce aşkını öpücüklere boğdu. Andıç'a teşekkür eden Deniz, "Senin gibi düşünceli bir adam hayatımda olduğu için çok şanslıyım" dedi. Ünlü çiftin hayranları ise kendilerini Joker ve 'le özdeşleştiren ikiliye "Sizin aşkınız da onlarınki gibi tutku dolu olsun ama suç dolu olmasın" diye espriler yaptı.



Çizgi roman tarihinin en tutkulu çiftlerinden Joker ile Harley Quinn'in hikayesi şöyle: Gerçek adı Harleen Frances Quinzel olan Harley Quinn, suç makinesi Joker'e gönlünü kaptırır. Psikiyatrist Quinzel, aşkının karanlık işlerine bulaşınca doktorluğunu yakar. İkili, saplantılı bir aşka tutulur.
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