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Süper babaanne iksiri

’ın 69 yaşındaki annesi, moda sektörünü yakıp geçiyor. , gençlik sırrını ‘Akdeniz usulü beslenir ve gibi fermente besinler tüketirim’ diyerek açıklıyor

Süper babaanne iksiri boza
Tesla'nın CEO'su Elon Musk, ileri zekasıyla nasıl dikkat çekiyorsa annesi Maye Musk da yıllara meydan okumasıyla olay yaratıyor. 3 çocuğu ve yaklaşık 10 torunu olan 69 yaşındaki anne Musk, 50 yıldan beri yaptığı modelliğe halen devam ediyor. Kanadalı , gençlik sırrının genlerinde saklı olduğunu söylese de yediklerine içtiklerine hayli özen gösteriyor. İki yüksek lisans derecesinden sonra yıllar boyunca beslenme uzmanı olarak çalışan anne Musk, daha çok Akdeniz usülü besleniyor. Brokoli, tatlı patates ve bolca ıspanak tüketen 69 yaşındaki efsane model; yoğurt, esmer pirinç, süt, lahana ve kabağı da beslenme programından çıkarmıyor. Fermente gıdaları bolca tüketerek sindirim sisteminin yıllara meydan okumasını başaran Maye Musk, bozanın lezzetini dahi keşfetmiş. 'ta bir Türk'e ait dükkana sık sık giderek boza içtiğini söyleyen anne Musk, güzel cildinin sırrını ise "güzel uyku, yağsız bezlenme, cilt temizliği ve az makyaj" diye anlatıyor.


ABLA-KARDEŞ GİBİ
46 yaşındaki , birçok davete annesiyle katılırken Maye Musk, zarif ve fit görüntüsüyle daha çok oğlunun ablası gibi görünüyor.



EVİNDE TURŞU KURDU
Fermente gıdalar deyince ilk akla gelen turşunun hem sağlık hem de güzellik konusundaki mucizevi etkisini Irina Shayk da fark etti! 1 çocuk annesi 32 yaşındaki Rus model, önceki gün evinde turşu kurdu.


Irina Shayk, salatalık ve domateslerden yaptığı turşunun fotoğraflarını ise instagram'da paylaşarak herkesi şaşırttı.
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