Süper babaanne iksiri boza

Tesla'nın CEO'su Elon Musk,ileri zekasıyla nasıl dikkat çekiyorsaannesi Maye Musk da yıllara meydanokumasıyla olay yaratıyor. 3 çocuğu veyaklaşık 10 torunu olan 69 yaşındaki anneMusk, 50 yıldan beri yaptığı modelliğe halendevam ediyor. Kanadalı Maye Musk, gençliksırrının genlerinde saklı olduğunu söylese deyediklerine içtiklerine hayli özen gösteriyor.İki yüksek lisans derecesinden sonrayıllar boyunca beslenme uzmanı olarakçalışan anne Musk, daha çok Akdenizusülü besleniyor. Brokoli, tatlı patatesve bolca ıspanak tüketen 69 yaşındakiefsane model; yoğurt, esmer pirinç,süt, lahana ve kabağı da beslenmeprogramından çıkarmıyor. Fermentegıdaları bolca tüketerek sindirimsisteminin yıllara meydan okumasınıbaşaran Maye Musk, bozanın lezzetinidahi keşfetmiş. New York'ta bir Türk'eait dükkana sık sık giderek boza içtiğinisöyleyen anne Musk, güzel cildinin sırrınıise "güzel uyku, yağsız bezlenme, cilttemizliği ve az makyaj" diye anlatıyor.
ABLA-KARDEŞ GİBİ 46 yaşındaki Elon Musk, birçok davete annesiyle katılırken Maye Musk, zarif ve fit görüntüsüyle daha çok oğlunun ablası gibi görünüyor.
EVİNDE TURŞU KURDU Fermente gıdalar deyince ilk akla gelen turşunun hem sağlık hem de güzellik konusundaki mucizevi etkisini Irina Shayk da fark etti! 1 çocuk annesi 32 yaşındaki Rusmodel, önceki gün evinde turşu kurdu.
Irina Shayk, salatalık ve domateslerden yaptığı turşunun fotoğraflarını ise instagram'da paylaşarak herkesi şaşırttı.
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