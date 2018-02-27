Kutlama saati

Beren Saat, sosyal medyaya uzun aradan sonra döndü. Dün 34 yaşınagiren oyuncu, ilk kutlamayı annesi ve anneannesiyle Bağdat Caddesi'ndeki bir mekanda yaptı. KenanDoğulu da eşi için şu paylaşıma imza attı: "Senbu dünyadahediyedoğmuş,çok özel birruhsun canımsevgilim.Gözümdebir azize,kalbimde birateşsin."
Güzel oyuncu, ilk kutlamayı annesi ve anneannesiyle yaptı.
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sevimsiz bir çift...PKk destekçisi bir eş ama nasıl oluyorsa aynı zamanda ATATÜRK' çü bir aile
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