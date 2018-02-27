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Kutlama saati

Kutlama saati
Beren Saat, sosyal medyaya uzun aradan sonra döndü. Dün 34 yaşına giren oyuncu, ilk kutlamayı annesi ve anneannesiyle Bağdat Caddesi'ndeki bir mekanda yaptı. Kenan Doğulu da eşi için şu paylaşıma imza attı: "Sen bu dünyada hediye doğmuş, çok özel bir ruhsun canım sevgilim. Gözümde bir azize, kalbimde bir ateşsin."


Güzel oyuncu, ilk kutlamayı annesi ve anneannesiyle yaptı.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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akrep akrep

sevimsiz bir çift...PKk destekçisi bir eş ama nasıl oluyorsa aynı zamanda ATATÜRK' çü bir aile

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2018 09:18
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