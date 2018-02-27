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  2. Eşine jest!

Kışın deniz keyfi

Kışın deniz keyfi
Neslişah Alkoçlar, önceki gün kışın ortasında yazı yaşadı. Eşi Engin Altan Düzyatan ve oğlu Emir Aras'la Dubai'ye giden sosyetik güzel, deniz keyfi yaptı. Alkoçlar, eşine de böyle poz verdi.
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