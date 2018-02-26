Serçe Milano’da uçtu

Londra Moda Haftası, İbrahim Tatlıses’le; Milano Moda Haftası ise Sezen Aksu’yla renklendi. Ünlü modacı Antonio Marras’ın önceki günkü defilesinde modeller, Minik Serçe’nin ‘O Sensin’ şarkısıyla dans etti
Dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenen moda haftalarındaTürkiye rüzgarı esiyor... Geçtiğimiz günlerde Hintli modacı Ashish Gupta'nın Londra ModaHaftası'ndaki defilesinde İbrahimTatlıses'in 'Ölürsem KabrimeGelme İstemem' adlı şarkısının çalınması olay olmuştu. Benzer bir haber ise şimdi de İtalya'dan geldi.
PODYUMDA TANGO... Önceki gün Milano FashionWeek kapsamında yenikreasyonunu tanıtan dünyaca ünlü modacıAntonio Marras, yabancı basının ilgiyletakip ettiği defilesini Sezen Aksu müziğiylerenklendirdi. Hayatını İtalya'da sürdürenFerzan Özpetek'in hayranı olan modacı, Türkyönetmenin filmlerinde sıkça Minik Serçe'yeyer vermesi sayesinde Aksu'ya da hayranlıkbeslemeye başladı. Antonio Marras'ın nostaljikbir hava estirdiği defilesinde Sezen Aksu'nun'O Sensin' şarkısı çaldı. Şarkı çaldığı sıradayabancı modeller de Türk Pop Müziği'ninsevilen şarkısı eşliğinde tango yaptı.
Özpetek, filmlerinde sık sık Sezen Aksu şarkılarına yer veriyor.
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