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Serçe Milano’da uçtu

Londra Moda Haftası, İbrahim Tatlıses’le; Milano Moda Haftası ise ’yla renklendi. Ünlü modacı ’ın önceki günkü defilesinde modeller, Minik Serçe’nin ‘O Sensin’ şarkısıyla dans etti

Serçe Milano’da uçtu
Dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenen moda haftalarında Türkiye rüzgarı esiyor... Geçtiğimiz günlerde Hintli modacı Ashish Gupta'nın Londra Moda Haftası'ndaki defilesinde İbrahim Tatlıses'in 'Ölürsem Kabrime Gelme İstemem' adlı şarkısının çalınması olay olmuştu. Benzer bir haber ise şimdi de İtalya'dan geldi.


PODYUMDA TANGO...
Önceki gün Milano Fashion Week kapsamında yeni kreasyonunu tanıtan dünyaca ünlü modacı Antonio Marras, yabancı basının ilgiyle takip ettiği defilesini Sezen Aksu müziğiyle renklendirdi. Hayatını 'da sürdüren Ferzan Özpetek'in hayranı olan modacı, Türk yönetmenin filmlerinde sıkça Minik Serçe'ye yer vermesi sayesinde Aksu'ya da hayranlık beslemeye başladı. 'ın nostaljik bir hava estirdiği defilesinde Sezen Aksu'nun 'O Sensin' şarkısı çaldı. Şarkı çaldığı sırada yabancı modeller de Türk Pop Müziği'nin sevilen şarkısı eşliğinde tango yaptı.


Özpetek, filmlerinde sık sık şarkılarına yer veriyor.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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