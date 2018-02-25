Cemiyet dünyasının ünlü isimleri Arzu Sabancı, İdil Gazi, Dilek Türker, Emine Kamışlı ve Demet Hanif, bu kez Vietnam'a çıkarma yaptı.
Welcome to Vietnam
Arzu Sabancı ve sosyetik arkadaşları Vietnam’daki festivale katıldı. Türkiye’de her adımları haber olan sosyetik güzeller, bu kez tesadüf eseri bir Vietnam gazetesinde haber oldu.
Etiketler: arzu sabancı
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Gazete
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