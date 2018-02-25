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Welcome to Vietnam

ve sosyetik arkadaşları Vietnam’daki festivale katıldı. Türkiye’de her adımları haber olan sosyetik güzeller, bu kez tesadüf eseri bir Vietnam gazetesinde haber oldu.

Cemiyet dünyasının ünlü isimleri Arzu Sabancı, İdil Gazi, Dilek Türker, Emine Kamışlı ve Demet Hanif, bu kez Vietnam'a çıkarma yaptı.

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