

Oyuncu Merve Sevi, spor eğitmeni eşi Çalkan Algün'ün gece yarısı arkadaşlarıyla halı saha maçı yapmasına sonunda isyan etti. Sevi, geçtiğimiz akşam eşinin yine soluğu halı saha maçında almasıyla sosyal medyada şakayla karışık tepkisini ortaya koydu.





MERVE Sevi, halı saha işletmecilerine seslenip maç saatlerinin erkene çekilmesini önerdi. Sevi "Halı sahaları 9'da kapatın. Bu sizin ekmek paranız; ama yuvalar mı yıkılsın? Erkekler akşam 9 ile 10 arasında maçlarını yapıp güzelce erkenden evlerine gitsinler" dedi.