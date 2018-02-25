;
Yol Durumu
  1. Ivanka yıldız gibi!
  2. Yenge defilede

'den halı saha sahiplerine çağrı

Oyuncu, “Bence bu güzel bir anlaşma. Yoksa birazdan kapıları açılmamak üzere kapatacağım” diyerek de geçtiğimiz yıl evlendiği eşine gözdağı verdi.

Merve Seviden halı saha sahiplerine çağrı


Oyuncu Merve Sevi, spor eğitmeni eşi Çalkan Algün'ün gece yarısı arkadaşlarıyla halı saha maçı yapmasına sonunda isyan etti. Sevi, geçtiğimiz akşam eşinin yine soluğu halı saha maçında almasıyla sosyal medyada şakayla karışık tepkisini ortaya koydu.



MERVE Sevi, halı saha işletmecilerine seslenip maç saatlerinin erkene çekilmesini önerdi. Sevi "Halı sahaları 9'da kapatın. Bu sizin ekmek paranız; ama yuvalar mı yıkılsın? Erkekler akşam 9 ile 10 arasında maçlarını yapıp güzelce erkenden evlerine gitsinler" dedi.

Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar