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İntikam peşinde

’in eski aşkları savaşta! , yeni filminde ’ın boşanacağı eşi ’la oynamak istediğini söyledi

İntikam peşinde
Hollywood'da intikam çanları çalıyor... Her şey Jennifer Aniston'ın Brad Pitt uğruna şimdiki evliliğini bitireceğine dair çıkan haberlerle başladı. Aniston, 2 yıllık eşi Justin Theroux'le boşanacağını açıklayınca devreye Angelina Jolie girdi. Pitt'ten boşanmak üzere olsa da en büyük aşkını 'a kaptırmaya niyetli olmayan Jolie'den şok bir teklif geldi.


Seksi yıldız, Aniston'dan intikam almak istercesine yeni filminde Justin Theroux ile oynamak istediğini açıklayarak şok etkisi yarattı.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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