İntikam peşinde

Hollywood'da intikam çanları çalıyor... Her şey Jennifer Aniston'ın Brad Pitt uğruna şimdiki evliliğini bitireceğine dair çıkan haberlerle başladı. Aniston, 2 yıllık eşi Justin Theroux'le boşanacağını açıklayınca devreye Angelina Jolie girdi. Pitt'ten boşanmak üzere olsa da en büyük aşkını Jennifer Aniston'a kaptırmaya niyetli olmayan Jolie'den şok birteklif geldi.
Seksi yıldız, Aniston'dan intikam almak istercesine yeni filminde Justin Theroux ileoynamak istediğini açıklayarak şok etkisi yarattı.
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