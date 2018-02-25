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‘Dertlerimden artık kurtuldum’

Geçtiğimiz hafta gizlice mide küçültme ameliyatı olan “Giden sadece midem değil. O mideyle birlikte bu zamana kadar hazmedemediğim her şeyden kurtuldum çok şükür. Duygusal yeme isteğimden, geçmişin yüklerinden, her şeyden” dedi.

‘Dertlerimden artık kurtuldum’

Cezaevinden çıktıktan sonra mide küçültme operasyonu geçirmeye karar veren , doktorundan operasyon için uygun kiloda olmadığı gerekçesiyle red yanıtı almıştı. Fit bir görünüme kavuşmak için önce kilo alan ve kısa sürede 90 kiloya ulaşan şarkıcı, geçtiğimiz hafta gizlice bıçak altına yattığını açıkladı.

"YENİ HAYATIMIN 7. GÜNÜ"
Deniz Seki, geçtiğimiz hafta ani bir kararla mide küçültme ameliyatı oldu. Seki, ameliyatıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Liv Hospital bünyesinde doktorum Sayın Hasan Altun ve ekibi ile metabolik sendromum dolayısı ile mide küçültme ameliyatı geçirdim. Giden sadece midem değil. Bu zamana kadar hazmedemediğim her şeyden kurtuldum çok şükür; duygusal yeme isteğimden, geçmişin yüklerinden. Yeni hayatımın bugün yedinci günü. Geçmişler olsun bana. Her şey güzel olacak merak etmeyin."

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  • 25 Şubat 2018, Pazar 12:17
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

hapisteyken cok daha formda ve daha iyiydin kiz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 25.02.2018 12:22
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