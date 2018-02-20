Serttaş kortta!

Sevilen türkücü BülentSerttaş, tenis tutkunu olup çıktı.2017 Aralık'ta Rus tenisçi MariaSharapova'nın maçını en öndenizleyen Serttaş, Katar Açık TenisTurnuvası'nı da kaçırmadı. Ünlütürkücü, Katar Emiri Temimbin Hamad es-Sani ile ParisSaint-Germain Başkanı NasserAl-Khelaifi'nin de izleyenlerarasında olduğu turnuvanın finalmaçını yerinde takip etti. Serttaş,korttan paylaşım yapıp havasınıatmayı da ihmal etmedi.
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