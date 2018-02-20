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Serttaş kortta!

Serttaş kortta!
Sevilen türkücü Bülent Serttaş, tenis tutkunu olup çıktı. 2017 Aralık'ta Rus tenisçi Maria Sharapova'nın maçını en önden izleyen Serttaş, Katar Açık Tenis Turnuvası'nı da kaçırmadı. Ünlü türkücü, Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani ile Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin de izleyenler arasında olduğu turnuvanın final maçını yerinde takip etti. Serttaş, korttan paylaşım yapıp havasını atmayı da ihmal etmedi.
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