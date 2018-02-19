Barbie Gülşen

Popçu Gülşen,önceki akşam BostancıGösteri Merkezi'nde konserverdi. Danslarıyla seyircidenbüyük alkış alan Gülşen, 80bin TL değerindeki HakanYıldırım tasarımı kıyafetleriylede 'Barbie' bebek gibiydi.Şarkılarıyla coşturan popçu,konser öncesinde şiddetolaylarına değindi.
"Caydırıcı cezalarınolması gerekiyor. İdamkonusunda referandumyapılsa kararım 'evet' olur"diyen Gülşen, ekledi: "Oinsanların başka alemegitmesi gerekiyor. Bu ülkedeen zor şey kadın, bebek ya dahayvan olmak… Devletimizinbuna el atacağına inanıyorum."
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