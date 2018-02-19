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Barbie

Barbie Gülşen
Popçu Gülşen, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Danslarıyla seyirciden büyük alkış alan , 80 bin TL değerindeki Hakan Yıldırım tasarımı kıyafetleriyle de 'Barbie' bebek gibiydi. Şarkılarıyla coşturan popçu, konser öncesinde şiddet olaylarına değindi.

"Caydırıcı cezaların olması gerekiyor. İdam konusunda referandum yapılsa kararım 'evet' olur" diyen Gülşen, ekledi: "O insanların başka aleme gitmesi gerekiyor. Bu ülkede en zor şey kadın, bebek ya da hayvan olmak… Devletimizin buna el atacağına inanıyorum."

Doğan SAVAŞ
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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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