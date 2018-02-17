Viyana kuşatması

Tarih, tekerrürden ibarettir! ‘Hadi Be Oğlum’ filmiyle sinemaya dönüş yapan Kıvanç Tatlıtuğ’un Viyana galasında izdiham yaşandı. Avusturya basını da ‘Türk oyuncu, Viyana’da rüzgar gibi esti’ yorumları yaptı
Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Kıvanç Tatlıtuğ, farkını konuşturdu. Yakışıklı oyuncunun ilk kez bir baba rolünde rol aldığı ve yönetmenliğini BoraEgemen'in üstlendiği 'Hadi Be Oğlum'unAvrupa'daki galasında görülmemiş birizdiham yaşandı. Ülkemizde 550 salonda gösterime giren film için Almanya'nınStuttgart, Avusturya'nın Viyana ve Hollanda'nın Rotterdam şehirlerinde gala organizasyonları yapılması kararlaştırıldı.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI İlk olarak önceki gün Viyana'daki hayranlarıyla buluşan Kıvanç Tatlıtuğ'un galasında izdiham çıktı. Biletleri satışa çıktığı ilk 1 saat içerisinde tükenen gala için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yakışıklı oyuncunun binlerce kişinin akın ettiği gala, Avusturya basınında geniş yer buldu. Avusturya basını, galayı "Türkoyuncu, Viyana'da rüzgar gibi esti" başlıklarıyla haber yaptı. Kıvanç'ın Viyana'da gördüğü bu ilgi ise "Yakışıklı oyuncu, tarihte olduğu gibi bir kez dahaViyana'yı kuşattı" dedirtti. Bu arada Çoğunluğunu gurbetçilerin oluşturduğu hayranlarıyla da tek tek fotoğraf çektiren Kıvanç Tatlıtuğ'un filminin sadece Türkiye değil Avrupa'da gösterime girdiği ülkelerde büyük ilgigörmesi bekleniyor.
Tatlıtuğ, gala boyunca hayranlarıyla selfie çekmeyi de ihmal etmedi.
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