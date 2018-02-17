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kuşatması

Tarih, tekerrürden ibarettir! ‘’ filmiyle sinemaya dönüş yapan ’un galasında izdiham yaşandı. Avusturya basını da ‘Türk oyuncu, Viyana’da rüzgar gibi esti’ yorumları yaptı

Viyana kuşatması
Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Kıvanç Tatlıtuğ, farkını konuşturdu. Yakışıklı oyuncunun ilk kez bir baba rolünde rol aldığı ve yönetmenliğini Bora Egemen'in üstlendiği 'Hadi Be Oğlum'un Avrupa'daki galasında görülmemiş bir izdiham yaşandı. Ülkemizde 550 salonda gösterime giren film için Almanya'nın Stuttgart, Avusturya'nın Viyana ve Hollanda'nın Rotterdam şehirlerinde gala organizasyonları yapılması kararlaştırıldı.


GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
İlk olarak önceki gün Viyana'daki hayranlarıyla buluşan 'un galasında izdiham çıktı. Biletleri satışa çıktığı ilk 1 saat içerisinde tükenen gala için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yakışıklı oyuncunun binlerce kişinin akın ettiği gala, Avusturya basınında geniş yer buldu. Avusturya basını, galayı "Türk oyuncu, Viyana'da rüzgar gibi esti" başlıklarıyla haber yaptı. Kıvanç'ın 'da gördüğü bu ilgi ise "Yakışıklı oyuncu, tarihte olduğu gibi bir kez daha Viyana'yı kuşattı" dedirtti. Bu arada Çoğunluğunu gurbetçilerin oluşturduğu hayranlarıyla da tek tek fotoğraf çektiren Kıvanç Tatlıtuğ'un filminin sadece Türkiye değil Avrupa'da gösterime girdiği ülkelerde büyük ilgi görmesi bekleniyor.


Tatlıtuğ, gala boyunca hayranlarıyla selfie çekmeyi de ihmal etmedi.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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