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paylaştı: Hayatımın en anlamlı günü

Afrin’e yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı’na destek için şarkıcı ve oyunculardan oluşan heyet, 'Sanatçı Mehmetçik El Ele’ etkinliği kapsamında Hatay’a gitti. Mehmetçik ile bir araya gelen ünlü isimler, harekata destek verdiklerini belirtti.

Hülya Koçyiğit paylaştı: Hayatımın en anlamlı günü

Hatay'a gidenler arasında ünlü sanatçı Hülya Koçyiğt de vardı. Mehmetçik ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Koçyiğit, altına; Kahraman evlatlarım, sizlerle birlikte olduğum, her birinizin korkusuz gözlerine bakarak sohbet edebildiğim bugün, hayatımın en anlamlı günlerinden biriydi benim için. Cesaretiniz, vatan aşkınız, bayrak sevdanız ve tabii ki o pırlanta gibi kalpleriniz ile gönlümde ayrı ayrı yer edindiniz her biriniz. Sizinle gururlandım ve de şükrettim varlığınıza bir kez daha. Allah'a emanet olun çocuklarım, vatan size minnettar.' mesajını yazdı.

Instagram'ın hikâye bölümde adının yazıldığı tank mermisinin de fotoğrafını paylaştı.




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  • 16 Şubat 2018, Cuma 15:14
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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bahri bahri

Bir tane Hülya var, o da sizsiniz, diğeri balon.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 16.02.2018 17:06
Adem Adem

Vatanımıza milletimize maddi ve manevi değerlerimize bağlı olan sanatçılarımıza ne mutlu Allah onlardan razı olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 16.02.2018 15:40
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