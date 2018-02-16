Hülya Koçyiğit paylaştı: Hayatımın en anlamlı günü

Hatay'a gidenler arasında ünlü sanatçı Hülya Koçyiğt de vardı. Mehmetçik ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Koçyiğit, altına; Kahraman evlatlarım, sizlerle birlikte olduğum, her birinizin korkusuz gözlerine bakarak sohbet edebildiğim bugün, hayatımın en anlamlı günlerinden biriydi benim için. Cesaretiniz, vatan aşkınız, bayrak sevdanız ve tabii ki o pırlanta gibi kalpleriniz ile gönlümde ayrı ayrı yer edindiniz her biriniz. Sizinle gururlandım ve de şükrettim varlığınıza bir kez daha. Allah'a emanet olun çocuklarım, vatan size minnettar.' mesajını yazdı.

Hülya Koçyiğit Instagram'ın hikâye bölümde adının yazıldığı tank mermisinin de fotoğrafını paylaştı.









