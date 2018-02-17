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Sözün 'Pitt'iği yer

’ten sonra ’ın da evliliğinin bitecek olması, ‘Eski eşler Jennifer ile Brad, yeniden bir araya geliyor’ yorumu yaptırdı

Sözün Pittiği yer
Jennıfer Aniston, evlilikte aradığını yine bulamadı. Ünlü yıldız, 2 buçuk yıl önce evlendiği oyuncu Justin Theroux, ayrılmaya karar verdiklerini açıkladı. Ortak açıklama yapan ikili, "Çift olarak yollarını ayırmaya karar vermiş iki iyi arkadaşız" dedi.


49 yaşındaki yıldızın açıkladığı bu karar da dedikoduları beraberinde getirdi.


2005'te Brad Pitt'le boşanan Jennifer Aniston'ın şimdiki eşinden de ayrılma kararı alması "Jennifer, Angelina Jolie ile boşanmak üzere olan Brad'e geri döndü" dedirtti.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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