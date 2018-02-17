Sözün 'Pitt'iği yer

Jennıfer Aniston,evlilikte aradığını yinebulamadı. Ünlü yıldız, 2buçuk yıl önce evlendiğioyuncu Justin Theroux,ayrılmaya karar verdikleriniaçıkladı. Ortak açıklama yapanikili, "Çift olarak yollarınıayırmaya karar vermiş ikiiyi arkadaşız" dedi.
49 yaşındaki yıldızınaçıkladığı bu karar dadedikoduları beraberindegetirdi.
2005'te BradPitt'le boşanan JenniferAniston'ın şimdiki eşindende ayrılma kararı alması"Jennifer, Angelina Jolieile boşanmak üzere olanBrad'e geri döndü" dedirtti.
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