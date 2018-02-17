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Patron Rafet

Patron Rafet
Sanat dünyasından ticarete adım atan isimlere Rafet El Roman da ekleniyor. Önceki gün Nişantaşı'nda gazetecilerle sohbet eden ünlü şarkıcı, planını şöyle anlattı: "Kısmetse turizm işine giriyorum. Kıbrıs'ta aldığım arazi üzerine otel yapacağım. Şu anda işe yanlız giriyorum ama ortak bulursak işimiz daha kolay olacak."
Etiketler:
  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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