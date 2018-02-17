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Baba suskunluk

Baba suskunluk
Bir süredir hamile olduğu konuşulan Beren Saat, önceki akşam eşi Kenan Doğulu ile Gayrettepe'deki Kats sahnesinde 'İstanbul Deyince' adlı oyunu izledi. Oyun sonrası objektiflere Saat'le poz veren Doğulu, baba olacağı iddialarıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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