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Romantik bakış

Romantik bakış
Bu yaz nikah masasına oturmayı planlayan Bengü ile Selim Selimoğlu, 14 Şubat'ı romantik bir yemekle kutladı.


1 yıldır birlikte olan ikiliden güzel popçu, aşkıyla çektirdiği romantik kareyi paylaşmayı ihmal etmedi.
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