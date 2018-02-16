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’nin miniği

Messi’nin miniği
Barcelona'nın yıldızı Messi, önceki gün yaptığı bu paylaşımla gülümsetti. 1 metre 70 santimetre boyundaki yıldız futbolcu, oğlu ve köpeğiyle bu fotoğrafını instagram'da paylaştı.


'nin köpeğinin kendisinden daha iri ve cüsseli olması gözlerden kaçmadı. Futbolcuya "Köpeği bile efsane" yorumları yapıldı.
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