Uzun zamandır ayrılacakları iddia edilen Mustafa Sandal ve Emina Sandal cephesinden kötü haber geldi. Çift ortak bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyurdu.
Ayrılığı böyle duyurdular
Etiketler: Mustafa Sandal , emina sandal
Uzun zamandır ayrılacakları iddia edilen Mustafa Sandal ve Emina Sandal cephesinden kötü haber geldi. Çift ortak bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyurdu.
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yazik bir alilenin yikilmasi cok yazik ne Kadar dost kalirsa kalsinlar BÜÜYK FATURAYI COCUKLAR ÖDÜYECEK...emine baska Mustafa bulacak mustaada baska emine bulacak...cocuklar?
vay be medeniyi insanlara bakin ayriliyorlarmis bundan sonraki yasantilarinda cocuklara zarar gelmemesi icin kari koca olarak yasiyacaklarmis haydi be ordan zaten bosandiginiz an cocuklara zarar verdiniz mustafa sandal sende hosgeldin cici baba tanisma gurubuna
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