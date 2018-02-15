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Ayrılığı böyle duyurdular

Uzun zamandır ayrılacakları iddia edilen ve cephesinden kötü haber geldi. Çift ortak bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyurdu.

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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 14:29
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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taka41 taka41

yazik bir alilenin yikilmasi cok yazik ne Kadar dost kalirsa kalsinlar BÜÜYK FATURAYI COCUKLAR ÖDÜYECEK...emine baska Mustafa bulacak mustaada baska emine bulacak...cocuklar?

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 15.02.2018 16:43
AZAB AZAB

vay be medeniyi insanlara bakin ayriliyorlarmis bundan sonraki yasantilarinda cocuklara zarar gelmemesi icin kari koca olarak yasiyacaklarmis haydi be ordan zaten bosandiginiz an cocuklara zarar verdiniz mustafa sandal sende hosgeldin cici baba tanisma gurubuna

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 15.02.2018 15:18
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