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Emir’den hediye

Emir’den hediye
Neslişah Alkoçlar'a 14 Şubat'ta oğlundan özel bir hediye geldi.


Engin Altan Düzyatan'la önceki akşam yemek yiyen Alkoçlar, 2 yaşındaki oğlunun kendisi için yaptığı kalpli resmi görünce gözyaşlarını tutamadı.
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