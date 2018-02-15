Karizmatik gala
Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde olduğu ‘Hadi Be Oğlum’ filminin galasına jönler damga vurdu. Yakışıklı oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ile Çağatay Ulusoy, Tatlıtuğ’un galasında hazır bulundu
3 kuşak baba-oğul hikayesini anlatan filmin oyuncuları tebrikleri kabul etti.
'İZ BIRAKMAK İSTİYORUM'
"Sıcak ve samimi bir öyküyü en iyi şekilde yansıtmaya çalıştık. Sinema benim için farklı bir alan ve ben de bu alanda bir iz bırakmak istiyorum." Söz sırası minik oyuncu Alihan'a geldiğinde ise komik görüntüler ortaya çıktı. Sempatik tavırlarıyla ilgi odağı olan Türkdemir, mikrofona yetişemeyince imdadına Kıvanç Tatlıtuğ ile Feridun Düzağaç yetişti. Alihan, muhabirlerin "Kıvanç Tatlıtuğ'a babalık yakıştı mı?" sorusuna verdiği "Onu aynı babam gibi hissettim" cevabıyla herkesi güldürdü.
KARDEŞLİK POZU
Kıvanç Tatlıtuğ, galaya gelen Ulusoy'u 'Kardeşim' diyerek kucakladı.
Kasketiyle kendine has tarzını yansıtan Çağatay Ulusoy, yakışıklı oyuncuyla poz verdi.
Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu, 'bebek' sorularına "Daha vakit var" diye karşılık verdi.
Doğan SAVAŞ
Etiketler: Kıvanç Tatlıtuğ , Kenan İmirzalıoğlu , Çağatay Ulusoy , Feridun Düzağaç
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
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