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Karizmatik gala

’un başrolünde olduğu ‘Hadi Be Oğlum’ filminin galasına jönler damga vurdu. Yakışıklı oyuncular ile , Tatlıtuğ’un galasında hazır bulundu

Karizmatik gala
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolü Büşra Develi ve Alihan Türkdemir'le paylaştığı 'Hadi Be Oğlum' filminin galası önceki akşam Kanyon'da yapıldı. Ünlü akınına uğrayan gecede Tatlıtuğ'u yakın dostları Kenan İmirzalıoğlu ile Çağatay Ulusoy da yalnız bırakmadı. Davete tek başına katılan Ulusoy, girişte Kıvanç Tatlıtuğ'a sarılıp ünlü oyuncuyu tebrik etti. Kenan İmirzalıoğlu'nun da eşi Sinem Kobal'la davete katılmasıyla gala, jönler buluşmasına döndü. Filmde oğlunun sessiz dünyasına dahil olmaya çalışan bir babayı canlandıran Tatlıtuğ, gişe kaygısının olmadığını belirtip şunları söyledi:


3 kuşak baba-oğul hikayesini anlatan filmin oyuncuları tebrikleri kabul etti.

'İZ BIRAKMAK İSTİYORUM'
"Sıcak ve samimi bir öyküyü en iyi şekilde yansıtmaya çalıştık. Sinema benim için farklı bir alan ve ben de bu alanda bir iz bırakmak istiyorum." Söz sırası minik oyuncu Alihan'a geldiğinde ise komik görüntüler ortaya çıktı. Sempatik tavırlarıyla ilgi odağı olan Türkdemir, mikrofona yetişemeyince imdadına Kıvanç Tatlıtuğ ile Feridun Düzağaç yetişti. Alihan, muhabirlerin "Kıvanç Tatlıtuğ'a babalık yakıştı mı?" sorusuna verdiği "Onu aynı babam gibi hissettim" cevabıyla herkesi güldürdü.


KARDEŞLİK POZU
, galaya gelen Ulusoy'u 'Kardeşim' diyerek kucakladı.
Kasketiyle kendine has tarzını yansıtan , yakışıklı oyuncuyla poz verdi.


Sinem Kobal ile eşi , 'bebek' sorularına "Daha vakit var" diye karşılık verdi.


Doğan SAVAŞ
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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