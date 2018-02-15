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Düğün 6 Mayıs’ta

Düğün 6 Mayıs’ta
Alişan'dan hayranlarına 14 Şubat sürprizi... Bir süredir aynı dizide oynarken tanıştığı Buse Varol'la aşk yaşayan şarkıcı, "6 Mayıs'ta evleniyoruz" dedi ve ekledi: "Mart'ta Buse'yi istemeye gideceğiz. Evi tuttuk her şeyimiz hazır."
Alişan'la evlenmek için gün sayan güzel oyuncu ise aşkına şahane bir sürpriz yaptı. Aşkına özel bir şarkı söyleyen , bunu dün instagram'da paylaşarak Alişan'ı mest etti.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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