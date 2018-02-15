Düğün 6 Mayıs’ta

Alişan'danhayranlarına 14 Şubatsürprizi... Bir sürediraynı dizide oynarkentanıştığı Buse Varol'laaşk yaşayan şarkıcı, "6Mayıs'ta evleniyoruz"dedi ve ekledi: "Mart'taBuse'yi istemeyegideceğiz. Evi tuttukher şeyimiz hazır." Alişan'laevlenmek için gün sayangüzel oyuncu ise aşkınaşahane bir sürpriz yaptı.Aşkına özel bir şarkısöyleyen Buse Varol,bunu dün instagram'dapaylaşarak Alişan'ımest etti.
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