Beren’in isyan saati!

Son günlerde hamile olduğuyönündeki haberlerle adındansöz ettiren Beren Saat, iddialaraateş püskürdü. Geçtiğimiz ay eşi KenanDoğulu'yla ABD'ye giden güzeloyuncu, önceki akşam yakın dostlarıylaKanyon AVM'de buluştu. Çıkışta sinirliolduğu gözlenen Saat, karşısındagazetecileri görünce "Buraya da mıgeldiniz?" diye çıkıştı.
GERGİN TAVIRLAR Basın mensuplarıyla köşe kapmaca oynayan güzel oyuncu, '2 aylık hamile' olduğu iddialarına cevap vermedi. Alkollü olduğu da dikkatlerden kaçmayan Saat, ısrarlı sorular karşısında da "Haberihem kendiniz yapıyorsunuz hem debana mı soruyorsunuz" diyerek sinirini görevini yapmakta olan muhabirlerden çıkardı.
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