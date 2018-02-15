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Beren’in isyan saati!

, önceki gün ABD ’den Türkiye’ye hızlı dönüş yaptı. 2 aylık hamile olduğu konuşulan Saat, dedikodulara isyan etti

Beren’in isyan saati!
Son günlerde hamile olduğu yönündeki haberlerle adından söz ettiren Beren Saat, iddialara ateş püskürdü. Geçtiğimiz ay eşi Kenan Doğulu'yla ABD'ye giden güzel oyuncu, önceki akşam yakın dostlarıyla Kanyon AVM'de buluştu. Çıkışta sinirli olduğu gözlenen Saat, karşısında gazetecileri görünce "Buraya da mı geldiniz?" diye çıkıştı.

GERGİN TAVIRLAR
Basın mensuplarıyla köşe kapmaca oynayan güzel oyuncu, '2 aylık hamile' olduğu iddialarına cevap vermedi. Alkollü olduğu da dikkatlerden kaçmayan Saat, ısrarlı sorular karşısında da "Haberi hem kendiniz yapıyorsunuz hem de bana mı soruyorsunuz" diyerek sinirini görevini yapmakta olan muhabirlerden çıkardı.


Doğan SAVAŞ
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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