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Yüzüklerin efendisi Altun

Yüzüklerin efendisi Altun
Başarılı sanatçı Hakan Altun, önceki akşam 'Selfy Whitefest 2018'de sahne aldı.


Unitravel ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Selfy Whitefest 2018'de müzikseverlerle buluşan Altun, her parmağına taktığı yüzüklerle "Yüzüklerin Efendisi" dedirtti.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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