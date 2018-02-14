Yüzüklerin efendisi Altun

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Unitravel ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Selfy Whitefest 2018'de müzikseverlerle buluşan Altun, her parmağına taktığı yüzüklerle "Yüzüklerin Efendisi" dedirtti.
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