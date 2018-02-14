Uzaya arabayı yolladın ama humus yedin mi?

Geçtiğimiz günlerde uzaya gönderdiği Tesla marka aracıyla olay yaratan ElonMusk, süper model BellaHadid'in diline düştü... Filistin asıllı 21 yaşındaki Hadid, ünlü milyonerin üzerinde 'Hummus' yazan tişörtünü espri konusu yaptı.
Ortadoğu mutfağının en sevilen lezzetlerinden 'humusa'gönderme yapan Bella Hadid, instagram hesabından Elon Musk'a şöyle seslendi: "Elon, uzayaaraba yollamış olabilirsin amaasıl önemlisi mutlaka humusyemelisin." Hadid'in seslenişi, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
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