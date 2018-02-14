;
Yol Durumu
  1. Nereden nereye!
  2. Ah o koala ben olsam!

Uzaya arabayı yolladın ama yedin mi?

Filistin asıllı ABD’li model , ’a yaptığı ‘lu’ gönderme ile günün konusu oldu.

Uzaya arabayı yolladın ama humus yedin mi?
Geçtiğimiz günlerde uzaya gönderdiği marka aracıyla olay yaratan Elon Musk, süper model Bella Hadid'in diline düştü... Filistin asıllı 21 yaşındaki Hadid, ünlü milyonerin üzerinde 'Hummus' yazan tişörtünü espri konusu yaptı.


Ortadoğu mutfağının en sevilen lezzetlerinden 'humusa' gönderme yapan , instagram hesabından 'a şöyle seslendi: "Elon, uzaya araba yollamış olabilirsin ama asıl önemlisi mutlaka humus yemelisin." Hadid'in seslenişi, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Etiketler: , , ,
  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar