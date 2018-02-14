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Seri katil Demet

Seri katil Demet
'la 'un oynadığı 'Sofra Sırları' filminin galası önceki akşam Vadistanbul AVM'de gerçekleşti. Senaristliğini ve yönetmenliğini Ümit Ünal'ın üstlendiği filmin galasına ünlüler akın etti. Filmde seri katili oynayan Evgar, performansıyla tam not aldı. Film, 16 Şubat'ta vizyona girecek.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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