Efsane Ziyaf'et'
David Beckham, önceki gün çocukları ile birlikte Nusret’in New York’taki mekanına gitti
Türk kasap, önceki gün New York'taki mekanına gelen Beckham ile çocuklarına özel olarak servis yaptı. 42 yaşındaki yıldız, Nusret'in sunumunun videosunu instagram'da paylaştı.
Ünlü yıldızın 6 yaşındaki kızı da eti Nusret gibi tuzladı.
Videoya oğulları Romeo ve Cruz ile kızı Harper'ı da etiketleyen David Beckham, "Harika öğle yemeği için teşekkürler. Seninle tanışmak keyifliydi ve acayip bir deneyimdi" notunu düştü.
NUSRET BECKHAM'I ELLERİYLE BESLEDİ
Etiketler: David Beckham , New York , Nusret Gökçe
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.