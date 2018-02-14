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Efsane Ziyaf'et'

, önceki gün çocukları ile birlikte Nusret’in ’taki mekanına gitti

Efsane Ziyafet
Geçtiğimiz haftalarda Times'da "George Clooney kadar tanınır bir hale geldi" diye bahsedilen Nusret Gökçe'ye efsane misafir... Kendisiyle bütünleşen 'tuzlama' (saltbae) hareketiyle fenomen olan Nusret'in New York'taki mekanına giden yıldızlar arasına David Beckham da eklendi.


Türk kasap, önceki gün New York'taki mekanına gelen Beckham ile çocuklarına özel olarak servis yaptı. 42 yaşındaki yıldız, Nusret'in sunumunun videosunu instagram'da paylaştı.


Ünlü yıldızın 6 yaşındaki kızı da eti Nusret gibi tuzladı.

Videoya oğulları Romeo ve Cruz ile kızı Harper'ı da etiketleyen , "Harika öğle yemeği için teşekkürler. Seninle tanışmak keyifliydi ve acayip bir deneyimdi" notunu düştü.


NUSRET BECKHAM'I ELLERİYLE BESLEDİ
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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