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Çiçekli nispet!

’ın aşkını itiraf etmesinin ardından eski eşinden çiçekli paylaşım geldi. , önceki gün kendisine gelen kır çiçeklerini kalp emojisiyle paylaştı

Çiçekli nispet!
Güzel oyuncu Merve Boluğur, bugün kutlanan Sevgililer Günü'nden saatler önce akılları karıştırdı. Murat Dalkılıç'la 2 yıllık evliliğini Eylül 2017'de bitiren Boluğur, önceki gün gizemli bir adresten gelen çiçekleri 'Love it' (Bunu sevdim) notuyla instagram'da paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına kalp emojisi eklemesi de dikkat çekti.


YENİ AŞKA MI YELKEN AÇTI?
Dalkılıç'la boşandıktan sonra adı kimselerle anılmayan güzel oyuncunun bu hamlesi "Merve, yeni bir aşka yelken mi açtı?" sorusunu akıllara getirdi. Boluğur'un bazı takipçileri "Bu yeni aşk değil, Murat'a çiçek gibi nispet" yorumu yaptı.


Öyle ki; Boluğur'dan ayrıldıktan sonra gönlünü oyuncu Hande Erçel'e kaptıran , 2 aylık aşkı hakkında tek kelime etmiyordu. Ancak Dalkılıç, geçtiğimiz gün Erçel'i çok sevdiğini ve onun hamaratlığına vurulduğunu itiraf etmişti. Bu sözler üzerine 'dan da çiçekli hamle geldi.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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