Çiçekli nispet!

Güzel oyuncu MerveBoluğur, bugün kutlananSevgililer Günü'ndensaatler önce akılları karıştırdı. MuratDalkılıç'la 2 yıllık evliliğini Eylül2017'de bitiren Boluğur, önceki gün gizemli biradresten gelen çiçekleri 'Love it' (Bunu sevdim)notuyla instagram'da paylaştı. Ünlü oyuncununpaylaşımına kalp emojisi eklemesi de dikkat çekti.
YENİ AŞKA MI YELKEN AÇTI? Dalkılıç'la boşandıktan sonra adı kimselerleanılmayan güzel oyuncunun bu hamlesi "Merve,yeni bir aşka yelken mi açtı?" sorusunu akıllaragetirdi. Boluğur'un bazı takipçileri "Bu yeni aşkdeğil, Murat'a çiçek gibi nispet" yorumu yaptı.
Öyle ki; Boluğur'dan ayrıldıktan sonra gönlünüoyuncu Hande Erçel'e kaptıran Murat Dalkılıç,2 aylık aşkı hakkında tek kelime etmiyordu.Ancak Dalkılıç, geçtiğimiz gün Erçel'içok sevdiğini ve onun hamaratlığınavurulduğunu itiraf etmişti. Bu sözler üzerineMerve Boluğur'dan da çiçekli hamle geldi.
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