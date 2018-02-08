Ceyda Sabah'ın boşanma sürecinde yaptığı gizli baskın başına iş açtı. Coşkun Sabah tanık olacak
Ünlü sanatçı Coşkun Sabah ile eski Türkiye güzeli Ceyda Sabah 19 yıllık evliliklerini "İhanet" iddiaları ile bitirmişlerdi.
Ceyda Sabah'ın boşanma sürecinde yaptığı gizli baskın başına iş açtı. Coşkun Sabah tanık olacak
Ünlü sanatçı Coşkun Sabah ile eski Türkiye güzeli Ceyda Sabah 19 yıllık evliliklerini "İhanet" iddiaları ile bitirmişlerdi.
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