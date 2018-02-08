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Eve baskın davasında tanık olacak


'ın boşanma sürecinde yaptığı gizli baskın başına iş açtı. tanık olacak

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah ile eski güzeli Ceyda Sabah 19 yıllık evliliklerini "İhanet" iddiaları ile bitirmişlerdi.

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  • 08 Şubat 2018, Perşembe 13:03
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