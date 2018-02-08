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Ceyda’nın erkekleri

Ceyda’nın erkekleri
Ceyda Düvenci, sosyal medyada gülümsetmeye devam ediyor. Oyuncu, önceki gün de eşi Bülent Şakrak ve sevimli oğlu Okan Ali'nin bu neşeli pozunu paylaşıp altına 'Hayatımın erkekleri' notunu düştü.

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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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