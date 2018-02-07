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Yok böyle armağan

Yok böyle armağan
Önceki gün 33 yaşına basan Cristiano Ronaldo'ya marka yüzü olduğu Nike'tan gösterişli bir hediye geldi.


Airmax model ayakkabıların amblemini 24 ayar altınla kaplatan Nike yetkilileri, bunları altın kaplama bir kutuyla ünlü yıldıza gönderdi.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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