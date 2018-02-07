Yok böyle armağan

; 21 / 6 16 / 4 16 / 0 3 / -13 15 / 0 15 / 4 14 / 2 23 / 12 3 / -10 15 / 5 19 / 8 18 / 0 18 / 0 15 / -1 7 / -3 16 / 1 12 / -2 5 / -5 13 / 1 17 / 1 19 / 4 14 / 4 13 / 1 13 / -1 18 / 6 16 / -1 18 / 4 11 / 1 13 / -3 12 / -1 5 / -8 14 / 2 16 / 3 12 / 8 12 / 0 10 / -2 18 / 7 13 / -1 15 / 0 15 / 5 17 / 9 18 / 7 18 / 2 16 / 1 5 / -9 13 / -1 13 / -1 14 / 2 13 / 2 15 / 1 17 / 7 17 / 5 16 / 3 15 / 1 13 / -1 17 / 6 14 / 7 19 / 10 14 / 5 11 / -1 13 / 1 16 / 1 12 / 8 22 / 4 12 / 7 19 / 4 13 / 8 15 / 5 11 / 6 11 / -2 18 / 7 14 / 4 11 / 3 13 / 2 12 / 7 13 / -1 15 / 2 6 / -3 17 / 5 12 / -1 14 / 4 Önceki gün 33 yaşına basan Cristiano Ronaldo'ya marka yüzü olduğu Nike'tan gösterişli bir hediye geldi.
Airmax model ayakkabıların amblemini 24 ayar altınla kaplatan Nike yetkilileri, bunları altın kaplama bir kutuyla ünlü yıldıza gönderdi.
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