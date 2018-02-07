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Tarikat kardeşliği

’ın doğum tarihini açıklamak için 1 Şubat’ı seçmesi, ‘Kardashian’lar da tıpkı Beyonce gibi İlluminati’ yorumu yaptırdı

Tarikat kardeşliği
Son yıllarda Hollywood dünyasını etkisi altına alan İlluminati tarikatı, bu kez Kardashian Ailesi'yle özdeşleştirildi. Ailenin en küçük üyesi Kylie Jenner'ın bebeğinin doğumunu açıklamak için 1 Şubat tarihini seçmesi, komplo teoricilerini harekete geçirdi. Çünkü Beyonce de, geçen yıl hamile olduğunu aynı tarihte ilan etmişti...


Tarikata üye olduğunu inkar etmeyen Beyonce'nin izinden giden 'ın ardından Kim Kardashian'ın da İlluminati üyesi olduğu iddia edildi. Sık sık tarikatın simgesi olan 'üçgen' sembolünü kullanan Kim'in eşi Kanye West'in de tarikat toplantıları yapılan bir kilisiye sürekli gittiği ortaya çıktı.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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