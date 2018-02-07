Tarikat kardeşliği

Son yıllarda Hollywooddünyasını etkisi altına alanİlluminati tarikatı, bukez Kardashian Ailesi'yleözdeşleştirildi. Ailenin enküçük üyesi Kylie Jenner'ınbebeğinin doğumunuaçıklamak için 1 Şubattarihini seçmesi, komploteoricilerini harekete geçirdi.Çünkü Beyonce de, geçenyıl hamile olduğunu aynıtarihte ilan etmişti...
Tarikata üye olduğunuinkar etmeyen Beyonce'ninizinden giden Kylie Jenner'ınardından Kim Kardashian'ında İlluminati üyesiolduğu iddia edildi. Sık sıktarikatın simgesi olan 'üçgen'sembolünü kullanan Kim'ineşi Kanye West'in de tarikattoplantıları yapılan bir kilisiyesürekli gittiği ortaya çıktı.
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