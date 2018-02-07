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Merve alarmı

Önceki akşam ile eğlenen , aynı yere ’ın da geleceğini öğrendi. Koç, Dalkılıç’ı arayıp ‘Gelme’ dedi!

Merve alarmı
Eski eşler Merve Boluğur'la Murat Dalkılıç, artık iki düşman oldu. İkilinin yüz yüze gelip moralinin bozulmasını istemeyen ortak dostları bunun için devreye girdi. Öyle ki önceki akşam ortak dostları Cüneyt Öztürk'ün evindeki partiye davetli olan Boluğur ile Dalkılıç, piştinin eşiğinden döndü.


İkilinin ortak dostu Oğuzhan Koç, iddiaya göre partiye sevgilisi Hande Erçel'le katılması beklenen popçuyu aradı. "Merve de burada. Gelmesen daha iyi olur" dediği konuşulan Koç, bu hamlesiyle gecede yaşanabilecek tatsız
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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