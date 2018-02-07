Merve alarmı

Eski eşler MerveBoluğur'la MuratDalkılıç, artık ikidüşman oldu. İkilininyüz yüze gelip moralinin bozulmasını istemeyenortak dostları bunun için devreye girdi. Öyle kiönceki akşam ortak dostları Cüneyt Öztürk'ünevindeki partiye davetli olan Boluğur ile Dalkılıç,piştinin eşiğinden döndü.
İkilinin ortak dostu OğuzhanKoç, iddiaya göre partiye sevgilisiHande Erçel'le katılması beklenenpopçuyu aradı. "Merve de burada.Gelmesen daha iyi olur" dediğikonuşulan Koç, bu hamlesiyle gecedeyaşanabilecek tatsız
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