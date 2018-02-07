Tarantino neredeyse Uma Thurman'ı öldürüyordu! İşte o anlar...





Ünlü oyuncu Uma Thurman 16 yıl sonra suskunluğunu bozdu. 2002 yılında Kill Bill filminin setinde geçirdiği araba kazasının görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan güzel oyuncu, riskli bir sahnede baskıyla rol aldığını belirtti.

Yaşadığı kazanın ardından görüntü kayıtlarının ortadan kaldırıldığını ve kendisi ile paylaşılmadığını da açıklayan Thurman, olayın bugüne dek örtbas edildiğini dile getirdi.





16 yılın ardından sette yaşanan kazayı "Hayatında en çok pişman olduğu olay"olarak niteleyen ünlü yönetmen Quentin Tarantino ise Thurman'ın isteği üzerine kaza görüntülerini arşivden çıkartarak ünlü yıldıza verdi.

16 yılın ardından kaza görüntülerini gören Thurman, sosyal medya üzerinden görüntüleri paylaşarak bir mesaj yayınladı.



İŞTE O ANLAR

TARANTINO'DAN AÇIKLAMA

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino ise, Thurman'ın çekimler sırasında dublörsüz otomobil kullanmaya zorlandığı için kaza yapıp boynunda ve dizlerinde kalıcı sakatlık oluştuğundan yakınmasıyla ilgili, Aktrisin New York Times'a vererek kamuoyuyla paylaştığı kaza görüntüsünü temin eden yönetmen şunları söyledi:

''Onca yıldan sonra o kazada ne olduğunun netleşmesini istiyordu. Bana çekimi bulup bulamayacağımı sordu. 15 yıl sonra bulmam gerekti. Depolara gittik, kutulara tek tek baktık.''

"KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK PİŞMANLIK"

Tarantino, aracın ve yolun güvenli olacağı garantisi vererek Thurman'ı istemediği halde dublörsüz oynamaya ikna ettiği için üzgün olduğunu söyleyerek, ''Kariyerimdeki en büyük pişmanlık'' dedi.