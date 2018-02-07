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Mangalcı Altun

Mangalcı Altun
Başarılı sanatçı Hakan Altun, önceki akşam 'Selfy Whitefest 2018'de sahne aldı. Altun, Unitravel ev sahipliğinde gerçekleştirilen konser öncesi mangal başına geçti.


Mangalın baba mesleği olduğunu söyleyen Altun, "Rahmetli babamın eskiden köfteci dükkanı vardı" dedi.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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