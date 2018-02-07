Mangalcı Altun

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Mangalın baba mesleği olduğunu söyleyen Altun, "Rahmetli babamın eskiden köfteci dükkanı vardı" dedi.
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