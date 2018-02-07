Dubai’ye tepeden baktı

; 21 / 6 16 / 4 16 / 0 3 / -13 15 / 0 15 / 4 14 / 2 23 / 12 3 / -10 15 / 5 19 / 8 18 / 0 18 / 0 15 / -1 7 / -3 16 / 1 12 / -2 5 / -5 13 / 1 17 / 1 19 / 4 14 / 4 13 / 1 13 / -1 18 / 6 16 / -1 18 / 4 11 / 1 13 / -3 12 / -1 5 / -8 14 / 2 16 / 3 12 / 8 12 / 0 10 / -2 18 / 7 13 / -1 15 / 0 15 / 5 17 / 9 18 / 7 18 / 2 16 / 1 5 / -9 13 / -1 13 / -1 14 / 2 13 / 2 15 / 1 17 / 7 17 / 5 16 / 3 15 / 1 13 / -1 17 / 6 14 / 7 19 / 10 14 / 5 11 / -1 13 / 1 16 / 1 12 / 8 22 / 4 12 / 7 19 / 4 13 / 8 15 / 5 11 / 6 11 / -2 18 / 7 14 / 4 11 / 3 13 / 2 12 / 7 13 / -1 15 / 2 6 / -3 17 / 5 12 / -1 14 / 4 Kendi gibi oyuncu eşi Anıl Altan'la Dubai'ye giden Pelin Akil'in tatili sürüyor.
Güzel oyuncu, önceki gün dünyanın en yüksek gökdeleni olan 828 metre uzunluğundaki Burj Khalifa'dan Dubai'yi kuşbakışı seyredip cesaretini konuşturdu.
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