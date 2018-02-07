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Dubai’ye tepeden baktı

Dubai’ye tepeden baktı
Kendi gibi oyuncu eşi Anıl Altan'la Dubai'ye giden Pelin Akil'in tatili sürüyor.


Güzel oyuncu, önceki gün dünyanın en yüksek gökdeleni olan 828 metre uzunluğundaki Burj Khalifa'dan Dubai'yi kuşbakışı seyredip cesaretini konuşturdu.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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