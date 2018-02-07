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‘Aynı proje’ mesajı

‘Aynı proje’ mesajı
Oyunculuklarının yanı sıra güzellikleriyle de adlarından söz ettiren Bensu ve Hande Soral kardeşler, önceki gün Vadistanbul'daydı. Baş başa yemek yiyen ikili, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Geçtiğimiz günlerde aynı projede yer almak istediklerini söyleyerek yapımcılara mesaj gönderen Soral kardeşler, bu arzularını bir kez daha dile getirdi...
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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