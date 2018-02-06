Yasak aşk ziyaf'et'i

Dünyanın en zengin iş adamlarından RomanAbramovich'le evliliği kağıt üzerinde devam eden DashaZhukova, geçtiğimiz ay gönlünü Stavros Niarchos'a kaptırmıştı. 1 milyar dolartazminat alacağı konuşulan Zhukova'nın, Yunanistan'ınen zengin kişilerinden biri olan Niarchos'la ilişkisi, Rus ve Yunanistan basınında da geniş yer buldu. Bu yasak aşkın yankıları sürerken Dasha Zhukova, Yunan sevgilisiyle yine birlikteydi. RUS güzel ve Yunan işadamı, arkadaşlarıyla birlikte Nusret'in New York'takirestoranına gitti.
Burada Türk etçinin ünlü tuzlamaeti ve kaburgasından yiyen Dasha Zhukova ve Stavros Niarchos, Nusret'te bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Bu arada Rus güzelin, Roman Abramovich'ten resmi olarak boşanmamasına rağmen Yunan sevgilisiyle nasıl bu kadar rahatgörüntüler sergilediği ise merak konusu oldu...
Zhova, resmi olarak Roman Abramovich ile halen evli.
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