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Yasak aşk ziyaf'et'i

Yasak aşk ziyafeti
Dünyanın en zengin iş adamlarından Roman Abramovich'le evliliği kağıt üzerinde devam eden Dasha Zhukova, geçtiğimiz ay gönlünü Stavros Niarchos'a kaptırmıştı. 1 milyar dolar tazminat alacağı konuşulan Zhukova'nın, Yunanistan'ın en zengin kişilerinden biri olan Niarchos'la ilişkisi, Rus ve Yunanistan basınında da geniş yer buldu. Bu yasak aşkın yankıları sürerken , Yunan sevgilisiyle yine birlikteydi. RUS güzel ve Yunan işadamı, arkadaşlarıyla birlikte Nusret'in New York'taki restoranına gitti.


Burada Türk etçinin ünlü tuzlama eti ve kaburgasından yiyen Dasha Zhukova ve , Nusret'te bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Bu arada Rus güzelin, 'ten resmi olarak boşanmamasına rağmen Yunan sevgilisiyle nasıl bu kadar rahat görüntüler sergilediği ise merak konusu oldu...


Zhova, resmi olarak Roman Abramovich ile halen evli.
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