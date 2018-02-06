Türkiye hasreti bitti

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman,'Özledim' şarkısının klip çekimleriniönceki akşam Maçka Swiss Otel'degerçekleştirdi. El Roman'ı eskieşinden olan kızları Şevval ve Su dayalnız bırakmadı. Başarılı sanatçı, uzun süredirAlmanya'da yaşayan kızlarınınartık Türkiye'de eski eşi TuğbaAltıntop'la yaşayacaklarını söyledi.Şarkıcı, "Kızlarımı annelerindenayırdığım konuşuluyordu. Ama budoğru değil" dedi.
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