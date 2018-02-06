;
Yol Durumu
  1. Benim acım ne ki!
  2. Jestman Mesut

Türkiye hasreti bitti

Türkiye hasreti bitti
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, 'Özledim' şarkısının klip çekimlerini önceki akşam Maçka Swiss Otel'de gerçekleştirdi. El Roman'ı eski eşinden olan kızları Şevval ve Su da yalnız bırakmadı.
Başarılı sanatçı, uzun süredir Almanya'da yaşayan kızlarının artık Türkiye'de eski eşi Tuğba Altıntop'la yaşayacaklarını söyledi. Şarkıcı, "Kızlarımı annelerinden ayırdığım konuşuluyordu. Ama bu doğru değil" dedi.


Doğan SAVAŞ
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar