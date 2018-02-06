Kardeş aşkı

; 20 / 7 13 / 6 13 / 1 2 / -10 13 / 3 11 / 6 10 / 3 21 / 12 0 / -10 12 / 4 17 / 8 12 / 3 12 / 3 15 / 2 9 / -3 9 / 2 10 / 0 4 / -5 8 / 1 16 / 5 13 / 5 12 / 5 9 / 2 9 / 4 16 / 7 14 / 2 11 / 4 11 / 0 10 / -1 9 / 1 4 / -8 10 / 3 13 / 4 11 / 7 11 / 2 11 / 0 18 / 7 12 / 2 15 / 4 11 / 5 15 / 7 17 / 6 13 / 3 15 / 2 3 / -8 9 / 1 13 / 0 11 / 3 10 / 0 13 / 1 16 / 6 12 / 4 16 / 5 11 / 2 10 / 1 15 / 5 12 / 6 18 / 10 15 / 6 8 / 0 14 / 3 14 / 2 11 / 7 20 / 6 12 / 7 12 / 5 10 / 6 14 / 4 11 / 5 11 / 0 16 / 7 12 / 5 11 / 4 14 / 6 11 / 7 10 / 2 12 / 3 7 / -1 13 / 6 10 / 0 11 / 5 Geçtiğimiz ay babası İbrahim Tatlıses'in soyadını kullanma hakkını kazanan Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün kardeşi Elif Ada ile hasret giderdi.
İbo'nun eski eşi Ayşegül Yıldız'la bir araya gelen genç şarkıcı, küçük kardeşiyle çektirdiği kareye de "Aşkım Elif Ada'm ve güzel kadın" notu düştü.
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