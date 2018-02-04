Yeğeniyle alışverişte

Pop müziğin sevilen ismi Bengü, önceki gün yeğeni Beliz Şen'leİstinye'de objektiflere yansıdı. "Yeğenimİstanbul'a yerleşti,onunla beraberalışverişe geldik" diyen ünlü popçu, spor tarzıyla dikkat çekti. 25 yaşındaki yeğenini yanından ayırmayan güzel şarkıcı, "Beliz'leteyze-yeğenden çokiki arkadaş gibiyiz" dedi. Beliz'in stilini çok beğendiğini de söyleyen Bengü, yeğeniyle çıktığı alışverişte onun fikrini almayı da ihmal etmedi.
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