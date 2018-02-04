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Yeğeniyle alışverişte

Yeğeniyle alışverişte
Pop müziğin sevilen ismi Bengü, önceki gün yeğeni Beliz Şen'le İstinye'de objektiflere yansıdı. "Yeğenim İstanbul'a yerleşti, onunla beraber alışverişe geldik" diyen ünlü popçu, spor tarzıyla dikkat çekti.
25 yaşındaki yeğenini yanından ayırmayan güzel şarkıcı, "Beliz'le teyze-yeğenden çok iki arkadaş gibiyiz" dedi. Beliz'in stilini çok beğendiğini de söyleyen , yeğeniyle çıktığı alışverişte onun fikrini almayı da ihmal etmedi.
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