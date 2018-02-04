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Şakraktaşlar

Şakraktaşlar
Örnek aile yaşantısıyla imrendiren Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak'ın keyfine diyecek yok…


Oğulları Okan Ali ile mutlulukları katlanan ikiliden Şakrak, önceki gün aile fotoğrafını instagram'da takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, bu güzel kareye "Şakraktaşlar, iyi hafta sonları diler" notu düştü.
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