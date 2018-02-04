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Oğulları Okan Ali ile mutlulukları katlanan ikiliden Şakrak, önceki gün aile fotoğrafını instagram'da takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, bu güzel kareye "Şakraktaşlar, iyi hafta sonları diler" notu düştü.
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