Illuminati protestosu

Son dönemde adını sık sık çevre konuları ve siyasi açıklamalarıyla duyuran Barbadoslu şarkıcı Rihanna, İlluminati üyesi olduğu için Senegal'de yoğun protestolarla karşı karşıya kaldı. Aynı toplantıda birlikte konferansa katıldığı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'ın da İlluminati üyesi olduğunu iddia eden Senegalliler, tepkilerini sert şekilde dile getirdi. Macron geçtiğimiz yıl Twitter üzerinden Macron'la yazışmış ve eğitim konusundaki çalışmalarının artmasını istemişti. Rihanna'nın çabaları sonucunda Dakar'daki eğitim zirvesine Fransa da ortak olarak dahil olmuş ve Macron, 200 milyon euro eğitime fon sağlanacağını açıklamıştı. İşte bunun toplantısında yoğun protestolar nedeniyle moral bozukluğu yaşayan Macron ve Rihanna'nın, gece organize edilen bir yemeğe katılmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Geçmişte İlluminati toplantılarına katılan Macron'ın, tarikatın daha da güçlenmesi için Fransa'da bazı kurumlarla görüşme yaptığı da iddia edildi. Macron ve Rihanna'nın Dakar'da buluşmasının da İlluminati'nin bölgede atacağı adımların bir aşaması olarak da değerlendirildi.
Macron, katıldığı birçok organizasyonda İlluminati işareti yaptı.
SOSYAL MEDYA YORUMLARI TARİKATIN YENİ HEDEFİ Macron defalarcaİlluminati işaretiyaptı. Bu tarikatınüyesi olduğunugizlemiyor. Rihanna daMacron da,İlluminati için öneçıkarıldı. Onlar daemirleri uyguluyor. Macron, Fransa'dakiİlluminati eleştirilerinedeniyle, seçimkampanyasındakibirçok toplantısınıiptal etmişti. Tarikatlar içinde en tehlikelisikuşkusuz İlluminati.Macron veRihanna'ya çokdikkat edilmeli. Senegal, İlluminati'ninetkisiz kaldığıülkelerdenbiri. TarikatınFransa merkezi,Senegal'deyapılanması içinson dönemdeMacron'ı öneçıkarmış olabilir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.