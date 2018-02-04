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Illuminati protestosu

Cumhurbaşkanı ile şarkıcı , Senegal’de bir araya geldi… Binlerce kişi, hem Macron’ı hem de Rihanna’yı ‘’ üyesi olduğu için protesto etti…

Illuminati protestosu
Son dönemde adını sık sık çevre konuları ve siyasi açıklamalarıyla duyuran Barbadoslu şarkıcı , üyesi olduğu için Senegal'de yoğun protestolarla karşı karşıya kaldı. Aynı toplantıda birlikte konferansa katıldığı Cumhurbaşkanı 'ın da İlluminati üyesi olduğunu iddia eden Senegalliler, tepkilerini sert şekilde dile getirdi. Macron geçtiğimiz yıl Twitter üzerinden Macron'la yazışmış ve eğitim konusundaki çalışmalarının artmasını istemişti. Rihanna'nın çabaları sonucunda Dakar'daki eğitim zirvesine Fransa da ortak olarak dahil olmuş ve Macron, 200 milyon euro eğitime fon sağlanacağını açıklamıştı. İşte bunun toplantısında yoğun protestolar nedeniyle moral bozukluğu yaşayan Macron ve Rihanna'nın, gece organize edilen bir yemeğe katılmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Geçmişte İlluminati toplantılarına katılan Macron'ın, tarikatın daha da güçlenmesi için Fransa'da bazı kurumlarla görüşme yaptığı da iddia edildi. Macron ve Rihanna'nın Dakar'da buluşmasının da İlluminati'nin bölgede atacağı adımların bir aşaması olarak da değerlendirildi.



Macron, katıldığı birçok organizasyonda İlluminati işareti yaptı.


SOSYAL MEDYA YORUMLARI
​TARİKATIN YENİ HEDEFİ
Macron defalarca İlluminati işareti yaptı. Bu tarikatın üyesi olduğunu gizlemiyor.
Rihanna da Macron da, İlluminati için öne çıkarıldı. Onlar da emirleri uyguluyor.
Macron, Fransa'daki İlluminati eleştirileri nedeniyle, seçim kampanyasındaki birçok toplantısını iptal etmişti.
Tarikatlar içinde en tehlikelisi kuşkusuz İlluminati. Macron ve Rihanna'ya çok dikkat edilmeli.
Senegal, İlluminati'nin etkisiz kaldığı ülkelerden biri. Tarikatın Fransa merkezi, Senegal'de yapılanması için son dönemde Macron'ı öne çıkarmış olabilir.
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