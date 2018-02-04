Aceleci çift

Eylül ayında nikah masasına oturacak olan Bensu Soralile işadamı aşkı Hakan Baş, önceki akşam Kuruçeşme Toi'de baş başa yemekteydi. Her zaman muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikili, bu kez kural bozdu. Ünlü çift, mekandan çıkar çıkmaz hızla araçlarına bindi. Objektifleri gülümseyerek selamlayan güzel oyuncu, "Birazeğlendik, acelemiz var. Şimdieve gidiyoruz" diye konuştu.
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