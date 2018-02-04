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Aceleci çift

Aceleci çift
Eylül ayında nikah masasına oturacak olan Bensu Soral ile işadamı aşkı Hakan Baş, önceki akşam Kuruçeşme Toi'de baş başa yemekteydi. Her zaman muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikili, bu kez kural bozdu.
Ünlü çift, mekandan çıkar çıkmaz hızla araçlarına bindi. Objektifleri gülümseyerek selamlayan güzel oyuncu, "Biraz eğlendik, acelemiz var. Şimdi eve gidiyoruz" diye konuştu.


Doğan SAVAŞ
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