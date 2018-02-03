İşgal sizin tutkunuz
Türkiye’ye ‘işgalci’ diyen Fransa’nın acemi Cumhurbaşkanı Macron’a tepki, ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’dan geldi. Tatil için Fransa’nın işgal ettiği Mauritius’a giden yakışıklı oyuncu, “Macron sana sesleniyorum. Paris’ten 10 bin km uzaklıkta ama Fransızca konuşulan adadayım. Bugün köleliğin kalkmasının yıldönümü” dedi...
Petekkaya, her fırsatta ailesiyle birlikte çıktığı seyahatlerin son durağı olan Mauritius tatiliyle ilgili olarak sosyal medya paylaşımlarında, uzun yıllar Fransız sömürgesinde kalan ülke için "Fransız başkan bize 'işgalci' dedi. Fakat ben ve ailem şu anda Fransızca konuşulan Fransız sömürgesinde kalan Mauritius Ada ülkesindeyim. Bugün köleliğin kalkmasının yıldönümü. İnsanlar burada köleliğin kalkmasını kutluyor. Yaşasın bu ülkenin yerlilerinin özgürlük günü" yorumunda bulundu.
Şimdiye kadar eşi ve oğluyla birlikte farklı kıtalarda yer alan 45 ülke gezen Erkan Petekkaya'nın son durağı ise Güney Afrika ülkesi Mauritius oldu.
MACRON ÇOCUK
Paris'ten 10 bin km uzaklıktaki bir yeri bile işgal eden Fransa'nın bundan hiç rahatsızlık duymadığını belirten Petekkaya'ya sosyal medyadan destek yağdı:
Macron daha çocuk. Açıklamaları Fransa'da bile şaşkınlıkla izleniyor.
Teşekkürler Erkan Petekkaya.
Macron'a haddini bildirmek elbette her Türk vatandaşının görevi.
Macron kısa bir süre sonra görevi bırakacak. O nedenle oyuncağıyla biraz eğlensin. Ciddiye almayın.
Petekkaya, ülkesini çok seven biri. Helal olsun sana.
Etiketler: Erkan Petekkaya , Didem Petekkaya , Fransa , Türkiye , Macron
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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