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Analı-kızlı reklam!

Analı-kızlı reklam!
Dünyaca ünlü tenisçi , eylül ayında dünyaya gelen kızı Alexis Olympia ile Vogue dergisine kapak oldu. Dergi, 3 aylık bebeği 'En Genç Kapak Yıldızı' olarak lanse etmişti. Şimdi birçok markanın Serena ve kızı Alexis'i reklamda oynatmak için birbirleriyle yarıştığı ortaya çıktı.


Serena'nın önce bu tekliflere sıcak bakmadığı ancak bir reklam filminin senaryosundan etkilendiği ve düşünmek için süre istediği belirtildi.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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