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Akil’den sitem

Akil’den sitem
Pelin Akil, eşi 'a yakışmadığı yönündeki eleştirilere kendi yöntemiyle cevap verdi. Bir takipçisinin 'çirkin' diye hakaret ettiği oyuncu, eşiyle fotoğrafını paylaşıp altına "Bize 'bir elmanın iki yarısı' gibi iltifatlar geliyor" notu düştü.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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